Dymisja rektor prestiżowej uczelni. Gubernator "zszokowana" brakiem potępienia antysemityzmu

Według władz uniwersytetu Elizabeth Magill "dobrowolnie złożyła rezygnację". Wcześniej przez kilka dni nawoływano do jej ustąpienia w związku z przesłuchaniem przed komisją Izby Reprezentantów, gdzie odpowiadała na pytania, wraz z rektorami Harvardu i MIT. Republikańska kongresmenka z Nowego Jorku, Elise Stefanik, pytała: "Czy nawoływanie do ludobójstwa Żydów narusza kodeks postępowania lub system wartości waszego uniwersytetu ? Tak czy nie?" Elizabeth Magill oraz jej koleżanki z MIT i Harvardu wielokrotnie powtarzały, że będzie to zależeć od "kontekstu" i spotykały się z krytyką za to, że nie potępiły stanowczo nawoływań do ludobójstwa Żydów.