Liczba Amerykanów chorych na depresję bije rekordy. Eksperci wskazują przyczyny

Instytut Gallupa, odpowiedzialny za przeprowadzenie badania, alarmuje, że wskaźniki zarówno Amerykanów cierpiących obecnie na depresję, jaki i obywateli USA, którzy w jakimkolwiek momencie życia zmagali się z chorobą, osiągnęły rekordowy poziom. Zdaniem ekspertów główną przyczyną obserwowanych wzrostów jest pandemia COVID-19 i powiązana z nią izolacja społeczna. Jak jednak podkreślają specjaliści, nie jest to jedyny powód.

Eksperci o przyczynach wzrostu liczby depresji

Opublikowane w środę wyniki badania wskazują, że aktualnie na depresję cierpi 17,8 procent dorosłych Amerykanów. Dla porównania, jeszcze w 2015 roku odsetek ten wynosił 10,5 procent. Rekordową wartość osiągnął też wskaźnik osób, które twierdząco odpowiedziały na pytanie: "czy kiedykolwiek lekarz lub pielęgniarka powiedział ci, że masz depresję?". Wyniósł on aż 29 procent, czyli o 9,4 procent więcej niż przed ośmiu laty.

Zdaniem autorów badania czynnikiem, który istotnie przyczynił się do zaobserwowanych wzrostów, jest pandemia COVID-19 i związane z nią: "izolacja społeczna, samotność, strach przed infekcją, wyczerpanie psychiczne (szczególnie wśród osób udzielających pierwszej pomocy, takich jak pracownicy służby zdrowia), nadużywanie substancji psychoaktywnych i zakłócenia w świadczeniu usług związanych ze zdrowiem psychicznym".

Dlaczego młodzi ludzie i kobiety chorują częściej

Grupę wiekową o najwyższym, bo aż 24,6-procentowym odsetku aktywnej depresji, stanowiły osoby między 18. a 29. rokiem życia. Badani z tej kategorii odznaczyli się także wysokim, 34,3-procentowym poziomem depresji stwierdzonej w jakimkolwiek momencie ich życia. W przypadku obu tych wartości zaobserwowany w ostatnich latach wzrost był najwyższy spośród wszystkich grup wiekowych. Zdaniem Dana Wittersa przyczyniać mogą się do tego media społecznościowe. - Media społecznościowe mają wpływ na wiele młodych osób, które czują się pominięte, czują się zmuszone do przeglądania mediów społecznościowych i widzą, że ludzie dobrze się bawią, a one nie są tego częścią - tłumaczy ekspert, cytowany przez ABC News.