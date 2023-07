Rekin pogryzł 15-letniego surfera

Piętnastolatek został pogryziony przez rekina, gdy surfował w pobliżu plaży Kismet Beach na nowojorskiej wyspie Fire Island. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu. Chłopiec został przewieziony do Szpitala Uniwersyteckiego Dobrego Samarytanina na Long Island.

W poniedziałek po południu, około godziny trzeciej lokalnego czasu, 15-latek został zaatakowany przez rekina, gdy surfował w pobliżu jednej z nowojorskich plaż. Zwierzę ugryzło go w piętę i palce u lewej stopy. Mimo to, nastolatek zdołał dopłynąć do brzegu - relacjonuje CNN, powołując się na informacje przekazane przez Departament Policji Hrabstwa Suffolk.