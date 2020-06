Weszli do mieszkania, gdy spała, postrzelili ją osiem razy. Jeden z nich straci odznakę

Jeden policjant zostanie zwolniony, dwaj na urlopach

Fischer nie ujawnił więcej szczegółów dotyczących konsekwencji wyciąganych wobec funkcjonariuszy. - Niestety, z uwagi na przepis prawa stanowego, który bardzo chciałbym, aby został zmieniony, zarówno szef [policji - przyp. red.], jak i ja nie możemy mówić o tym, co spowodowało tę decyzję, ani nawet kiedy została podjęta - stwierdził burmistrz.

"Skrajna obojętność na wartość ludzkiego życia"

Szef policji w Louisville Robert Schroeder napisał list do Bretta Hankisona, opublikowany na łamach gazety "The Courier-Journal", w którym stwierdził, że działanie Hankisona w trakcie interwencji w domu 26-letniej Afroamerykanki było "szokujące" i powinno skutkować zwolnieniem go ze służby.