Raport: rosyjska ingerencja w wybory wspierała Trumpa. "Kluczowa rola" WikiLeaks i szefa sztabu

Ingerencja Rosji w wybory prezydenckie w USA w 2016 była jednoznacznie ukierunkowana na wsparcie republikańskiego kandydata, czyli Donalda Trumpa - stwierdziła komisja do spraw wywiadu w kontrolowanym przez republikanów amerykańskim Senacie. We wtorek opublikowano finalny raport dotyczący wpływu Moskwy na amerykańskie wybory.

Dokument liczy niemal 1000 stron, a senacka komisja do spraw wywiadu pracowała nad nim przez trzy i pół roku, dłużej niż w ramach innych dochodzeń - zauważa Associated Press.

Obowiązki szefa panelu pełni republikański senator Marco Rubio, a komisja ogłosiła, że jej dokument jest "najbardziej wyczerpującym opisem przygotowanym do tej pory na temat działań Rosji i zagrożeń, które one stanowiły".

Szef sztabu Trumpa współpracował z Rosjanami

Udostępniony we wtorek dokument to piąta część raportu. Jak pisze Reuters, jest on prawdopodobnie "najbardziej definitywnym publicznym sprawozdaniem na temat kontrowersji związanych z wyborami w 2016 roku".

"Kluczowa rola" WikiLeaks

"Polaryzacja Amerykanów na bazie różnic społecznych, ideologicznych i rasowych"

"Faworyzowanym przez Rosję kandydatem" od samego początku był Trump, a wszystkie podejmowane przez ten kraj operacje informacyjne i inne działania zmierzały do tego, by to właśnie on został prezydentem USA - stwierdziła senacka komisja w raporcie.