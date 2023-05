Raport prokuratury: duchowni w Illinois wykorzystali seksualnie niemal 2 tysiące nieletnich

Raport nt. wykorzystywania nieletnich w Illinois

"Przed tym dochodzeniem katolickie diecezje stanu Illinois podały do ​​publicznej wiadomości tylko 103 udokumentowanych sprawców wykorzystywania seksualnego dzieci" - zauważa Kwame Raoul. W ramach przeprowadzonego przez jego zespół dochodzenia sporządzono listę ponad czterokrotnie dłuższą, na której figuruje 451 duchownych i zakonników. Prokurator podkreśla, że z uwagi na przedawnienie, "wiele ofiar wykorzystywania seksualnego przez duchownych katolickich nigdy nie ujrzy sprawiedliwości w sensie prawnym", ma on jednak nadzieję, że opublikowany raport "rzuci światło zarówno na tych, którzy wykorzystali swoją pozycję władzy i zaufania, by znęcać się nad niewinnymi dziećmi, jak i na przywódców Kościoła, którzy ukrywali to wykorzystywanie".