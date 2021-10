Raper Tyga zatrzymany pod zarzutami przemocy domowej

31-letni raper Tyga, którego prawdziwe imię i nazwisko to Michael Stevenson, został zatrzymany pod zarzutem przemocy domowej. Znany z utworu "Taste" muzyk sam zgłosił się na posterunek policji w Los Angeles we wtorek rano w celu złożenia wyjaśnień, co potwierdziła dziennikowi USA Today rzeczniczka policji Lizeth Lomeli.