Raper z The Fugees winny udziału w spisku przeciwko władzom USA

Amerykański raper Pras Michel, były członek grupy hip-hopowej The Fugees, został uznany winnym udziału w spisku przeciwko władzom USA i działania na korzyść rządu Chin. Według sądu przyjął ponad 120 mln dolarów w zamian za zapewnianie dostępu do amerykańskich urzędników, w tym Baracka Obamy i Donalda Trumpa.

Pras Michel winny spisku przeciw USA

Raper działał na rzecz Chin

Prokuratura wskazywała ponadto, że po dojściu do władzy Donalda Trumpa w 2017 roku i wszczęciu dochodzenia w sprawie defraudacji miliardów dolarów przez Jho Low, malezyjski biznesmen ponownie zwrócił się do rapera. Przekazał mu wówczas ponad 100 mln dolarów w zamian za pomoc w wywieraniu presji na amerykańskich urzędników, w tym prezydenta USA, aby zrezygnowali z prowadzenia śledztwa przeciwko niemu. Low oskarżany jest o kradzież pieniędzy z malezyjskiego funduszu państwowego Malaysia Development Berhad (1MDB) i ukrywa się przed organami ścigania. Przypuszcza się, że przebywa w Chinach .

Według śledczych Pras Michel miał ponadto za pieniądze działać w imieniu chińskiego rządu na rzecz ekstradycji miliardera i dysydenta Guo Wengui, który uciekł z Chin do USA. Raper twierdzi, że robił to, ponieważ był przekonany, że Guo jest przestępcą.

Adwokat Michela: To jeszcze nie koniec

Według CNN Pras Michel zachował "stoicki" spokój podczas odczytywania wyroku i nie rozmawiał z reporterami po wyjściu z sali sądowej. Adwokat rapera David Kenner wyraził jednak rozczarowanie z powodu decyzji sądu i zapowiedział złożenie apelacji. - Jesteśmy niezwykle rozczarowani tą decyzją, ale jesteśmy bardzo pewni ostatecznego rozstrzygnięcia. Jeśli dojdzie do rozprawy skazującej jestem pewny, że złożymy apelację. To jeszcze nie koniec - powiedział dziennikarzom.

Zespół The Fugees

Pras Michel był członkiem bardzo popularnego w latach 90. zespołu The Fugees. Grupa w 1997 roku zdobyła dwie nagrody Grammy, za najlepszy występ R&B w duecie lub w zespole za utwór "Killing Me Softly" oraz za najlepszy album hip-hopowy za "The Score". W kolejnych latach Pras Michel rozpoczął karierę solową, zaś zespół The Fugees w 2005 roku został rozwiązany.