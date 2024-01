Raper miał porwać z ulicy kobietę i więzić ją przez lata w garażu

To rezultat policyjnej interwencji, do której w kwietniu 2023 roku doszło w jego domu. Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce przez kobietę, która miała być tam przetrzymywana wbrew swojej woli. Na miejscu zastali wyglądającą na niedożywioną kobietę ubraną w brudne ubrania. Z jej relacji wynikało, że żywiła się ona jedynie chipsami i resztkami jedzenia, a od dwóch miesięcy nie brała prysznica. Ważyła jedynie około 30 kg – wskazuje sporządzona przez śledczych dokumentacja.

Raper oskarżony o porwanie i więzienie kobiety

Kobieta utrzymywała, że w takich warunkach była przetrzymywana przez Cartera od około 4-5 lat. Przekazała, że została porwana przez Cartera po tym, jak raper zobaczył ją żebrzącą na jednej z ulic Houston. Miał wówczas dać jej dolara i zaoferować pomoc. Zgodnie z jej słowami, kobieta przystała na tą propozycję i udała się do domu mężczyzny, gdzie ten zamknął ją jednak w garażu. Kobieta twierdzi, że przez kilka lat przetrzymywania mężczyzna miał dopuszczać się w stosunku do niej przemocy seksualnej, a także zmuszać ją do przyjmowania narkotyków.

Z zeznań kobiety wynika także, że w momencie porwania była ona w ciąży. Nie wiadomo jednak, czy urodziła dziecko, a jeśli tak, to co się z nim stało - przekazała cytowana przez CNN rzeczniczka Departamentu Policji w Houston Jodi Silva. Silva przyznała, że aresztowanie Cartera zajęło policji aż 9 miesięcy ze względu na fakt, iż w chwili kwietniowej interwencji nie było go w domu, a jego wyśledzenie sprawiało trudności. Podała też, że jeszcze przed kwietniem 2023 roku kobieta kilkukrotnie kontaktowała się z numerem alarmowym, w wyniku czego trafiała do szpitala. Każdorazowo po opuszczeniu placówki medycznej była jednak odbierana przez Lee Cartera. - Żadne z tamtych zgłoszeń nie dotyczyło uprowadzenia czy wykorzystywania - zaznaczyła Silva.