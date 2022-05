Szybkie przyjęcie pomocy dla Ukrainy przez amerykański Senat zablokowane przez jednego senatora

Natychmiastowe przyjęcie amerykańskiej pomocy dla Ukrainy przez Senat USA zostało zablokowane przez senatora Partii Republikańskiej Randa Paula. Polityk, uważany za "fiskalnego jastrzębia", sprzeciwia się wysokości wydatków pomocowych, sięgających 40 miliardów dolarów. Pakiet został we wtorek przyjęty przez Izbę Reprezentantów. Jego procedowanie w Senacie przełożono ze względu na sprzeciw Paula na przyszły tydzień.

Ustawa o kolejnym pakiecie pomocy dla Ukrainy została uchwalona przez Izbę Reprezentantów w przyspieszonym trybie. Do jej jak najszybszego przyjęcia przez wyższą izbę Kongresu wezwali zarówno lider demokratycznych senatorów Chuck Schumer, jak i jego odpowiednik z Partii Republikańskiej Mitch McConnell. Taka zgoda obu partii zdarza się niezwykle rzadko.

Przeprowadzenie ustawy przez Senat zostało jednak zablokowane w czwartek przez senatora Partii Republikańskiej Randa Paula z Kentucky, który sprzeciwia się proponowanej wysokości wydatków. Paul uważany jest za "fiskalnego jastrzębia" i nawołuje do pilnego przyjrzenia się wydatkom na pomoc dla Ukrainy - informuje agencja. - To drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy w ciągu dwóch miesięcy. Ale ten jest trzy razy większy niż pierwszy. Kongres po prostu chce wydawać i wydawać - powiedział Paul. Senator domaga się zmiany przepisów dotyczących nadzorowania wydatków na Ukrainę.

Dalsza procedura uchwalania pomocy w Senacie została przesunięta na przyszły tydzień. - Pakiet pomocowy jest gotowy, popiera go ogromna większość senatorów po obu stronach - podkreślił Schummer. Dodał, że "jeśli senator Paul będzie upierał się przy swoich lekkomyślnych żądaniach to osiągnie jedynie to, że w pojedynkę opóźni udzielenie Ukrainie bardzo potrzebnej pomocy".