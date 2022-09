U kobiety w ciąży zdiagnozowano "zatkany kanalik mleczny". Okazało się, że to rak piersi w czwartym stadium

Pieczenie pod pachą 29-letnia Lindsay Gritton zaczęła odczuwać w trzecim trymestrze ciąży. Lekarz uznał, że to "zatkany kanalik mleczny". Gdy kobieta była w 34. tygodniu, okazało się, że ma raka piersi w czwartym stadium. Teraz Lindsay Gritton nagłaśnia swoją historię, mówiąc: "Myślę, że gdybym o siebie nie walczyła, nie byłoby mnie tu dziś".

Pojawiające się co jakiś czas pieczenie pod pachą Lindsay Gritton z Gainesville w stanie Georgia zaczęła odczuwać w trzecim trymestrze ciąży. Po około tygodniu od jego wystąpienia kobieta stwierdziła w okolicach prawej piersi guzek o wielkości około centymetra. - Czułam promieniujące pieczenie rozchodzące się z tego miejsca. Węzły chłonne pod pachą wydawały się opuchnięte. To sprawiło, że spanikowałam, udałam się do lekarza - opowiadała potem na jednym z opublikowanych w social mediach filmów.