"Zdrowy człowiek poddany temu, czemu został poddany Floyd, umarłby w wyniku tego, czego on doświadczył"

"Błagający o oddech"

Prokurator Blackwell nawiązał do nagranego stwierdzenia jednego z funkcjonariuszy zwracającego się do Floyda: - Jeśli możesz mówić, możesz oddychać. Prokurator pytał Tobina czy to prawda. - Z pewnością w chwili, gdy mówisz, to oddychasz. Ale to nie znaczy, że będziesz oddychać pięć sekund później – wyjaśnił ekspert.