Major ugryzł ochroniarza Bidena. Po szkoleniu wrócił z Champem do Białego Domu

Dwa psy amerykańskiej pary prezydenckiej wróciły do Jill i Joe Bidenów – poinformowała w środę rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki. Zwierzęta przez kilkanaście dni przebywały w Delaware po tym, jak jeden z nich ugryzł agenta ochrony. Psaki przekazała, że czworonogi przeszły szkolenie i są już przystosowane do życia w rezydencji.

Dwa owczarki niemieckie prezydenta USA Joe Bidena zostały na początku marca odesłane z prezydenckiej siedziby do domu rodzinnego w Delaware. Stało się to po tym, jak młodszy z nich, Major, zachowywał się agresywnie i ugryzł jednego z agentów ochrony. Nie wiadomo, jak poważne były obrażenia, ale - jak podał CNN - sytuacja była na tyle poważna, że zdecydowano o wywiezieniu psów.

Psy przeszły szkolenie

Jak powiedziała Psaki, Major przeszedł w Delaware szkolenie i obecnie przystosowywany jest ponownie do codziennego życia w rezydencji. - Psy będą tutaj, ale nierzadko będą także przebywać w Delaware – przekazała rzeczniczka.

Starszy z czworonogów, Champ, to spokojny 13-letni owczarek niemiecki. Major, pies tej samej rasy, ma trzy lata. W 2018 roku Joe i Jill Bidenowie adoptowali go ze schroniska. CNN, powołując się na informatorów z Białego Domu, napisał, że Major często zachowywał się we "wzburzony sposób", skakał, szczekał i "szarżował" na personel i ochronę.