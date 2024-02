Lider yakuzy próbował sprzedać materiały nuklearne

Przywódca japońskiej mafii yakuza Takeshi Ebisawa został oskarżony o spiskowanie w celu sprzedaży materiałów nuklearnych klasy wojskowej - poinformowała amerykańska prokuratura. Materiały, które posiadał Ebisawa, pochodziły z Birmy i miały trafić do Iranu.

60-letni Takeshi Ebisawa i jego 61-letni współpracownik Somphop Singhasiri zajmowali się przemytem narkotyków, broni i materiałów nuklearnych, "dochodząc do tego, że oferowali wojskowej klasy uran i pluton oczekując, że Iran wykorzysta je do budowy broni atomowej", przekazała w środę Anne Milgram z Amerykańskiej Agencji do Walki z Narkotykami (DEA).