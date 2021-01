Kandydat na szefa Pentagonu: będę mocno walczył, by oczyścić nasze szeregi z rasistów i ekstremistów

Generał Lloyd Austin jest kandydatem na ministra obrony USA w nowej administracji Joe Bidena. Emerytowany generał U.S. Army ma szansę zostać pierwszym czarnoskórym szefem Pentagonu w historii USA. We wtorek zeznawał przed senacką komisją sił zbrojnych w ramach procesu zatwierdzania go przez wyższą izbę Kongresu.

Zniesienie zakazu służby dla osób transpłciowych

Generał powiedział, że choć zadaniem Pentagonu jest obrona przed wrogami, to część z tych wrogów znajduje się wśród żołnierzy. Słowa te padły niedługo po tym, jak 12 członków Gwardii Narodowej wysłanych do Waszyngtonu, by chronić ceremonię inauguracji prezydentury Joe Bidena zostało odesłanych do domu ze względu na ich związki z radykalnymi ugrupowaniami.