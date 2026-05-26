Świat

Gala MMA na terenie Białego Domu. Trwają przygotowania

Na terenie Białego Domu ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki
Przygotowania do gali mieszanych sztuk walki na terenie Białego Domu
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO
Ruszyły przygotowania do gali mieszanych sztuk walki (MMA) federacji UFC na terenie Białego Domu. To jeden z elementów obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Gala odbędzie się w dniu urodzin Donalda Trumpa.

Na zdjęciach zrobionych w weekend widać ekipy wznoszące konstrukcje na terenie południowego trawnika Białego Domu. Z przedstawionej przez organizatorów wizualizacji wynika, że nad oktagonem (ringiem) powstać ma ogromna konstrukcja o nazwie "The Claw" (szpon), służąca oświetleniu i produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle - zaznaczył Fox Sports.

Składająca się z siedmiu walk gala odbędzie się 14 czerwca, w dniu 80. urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa. To jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej między innymi w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar.

Biletów nie ma, widzowie obejrzą galę na ekranach

Tymczasowa arena wzniesiona z okazji gali UFC Freedom 250 ma pomieścić około czterech-pięć tysięcy osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Na wydarzenie nie można kupić biletów, jednak około 85 tysięcy fanów ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu - podał Fox Sports. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi. Prezydent tak tłumaczył w kwietniu magazynowi "Time" swoją decyzję o organizacji tego rodzaju wydarzenia na terenie Białego Domu: - Cóż, po pierwsze, podoba mi się to. To, co robi (White - red.), jest niepowtarzalne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem.

Trump to pierwszy urzędujący prezydent USA, który był gościem gali UFC w 2019 r. Także zaplanowana na czerwiec gala nie ma precedensu.

Za ochronę wydarzenia zapłacą podatnicy

White podkreśla, że koszty organizacji gali, które najpewniej przekroczą 60 mln dolarów, ponosi UFC i jej spółka macierzysta TKO Group Holdings. Federacja pokryje koszty związane z odbudową trawnika. Podatnicy zapłacą jednak za ochronę wydarzenia.

Na terenie Białego Domu, na miejscu zburzonego wschodniego skrzydła, trwa też inna budowa: sali balowej. Trump mierzy się jednak z przeszkodami ze strony Kongresu i sądów w finalizacji priorytetowego dla niego projektu - podkreślił we wtorek dziennik "Washington Post".

Trump zapewnia, że zgromadził 400 mln dolarów na budowę sali balowej, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego. Reuters zauważył jednak, że Secret Service zwróciła się o 1 miliard dolarów z pieniędzy podatników na sfinansowanie wzmocnionych zabezpieczeń dla sali balowej oraz kompleksu Białego Domu. Ten plan spotkał się ze sprzeciwem części ustawodawców, w tym republikanów.

Źródło: PAP
Kuba Koprzywa
