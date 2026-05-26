Świat Gala MMA na terenie Białego Domu. Trwają przygotowania

Przygotowania do gali mieszanych sztuk walki na terenie Białego Domu

Na zdjęciach zrobionych w weekend widać ekipy wznoszące konstrukcje na terenie południowego trawnika Białego Domu. Z przedstawionej przez organizatorów wizualizacji wynika, że nad oktagonem (ringiem) powstać ma ogromna konstrukcja o nazwie "The Claw" (szpon), służąca oświetleniu i produkcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle - zaznaczył Fox Sports.

Składająca się z siedmiu walk gala odbędzie się 14 czerwca, w dniu 80. urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa. To jedno z wydarzeń organizowanych w ramach tegorocznych obchodów 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Oprócz niej między innymi w sierpniu na ulicach Waszyngtonu mają odbyć się wyścigi samochodowe z serii IndyCar.

Biletów nie ma, widzowie obejrzą galę na ekranach

Tymczasowa arena wzniesiona z okazji gali UFC Freedom 250 ma pomieścić około czterech-pięć tysięcy osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. Na wydarzenie nie można kupić biletów, jednak około 85 tysięcy fanów ma oglądać widowisko bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu - podał Fox Sports. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje.

Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi. Prezydent tak tłumaczył w kwietniu magazynowi "Time" swoją decyzję o organizacji tego rodzaju wydarzenia na terenie Białego Domu: - Cóż, po pierwsze, podoba mi się to. To, co robi (White - red.), jest niepowtarzalne. Nigdy czegoś takiego nie widziałem.

Trump to pierwszy urzędujący prezydent USA, który był gościem gali UFC w 2019 r. Także zaplanowana na czerwiec gala nie ma precedensu.

Za ochronę wydarzenia zapłacą podatnicy

White podkreśla, że koszty organizacji gali, które najpewniej przekroczą 60 mln dolarów, ponosi UFC i jej spółka macierzysta TKO Group Holdings. Federacja pokryje koszty związane z odbudową trawnika. Podatnicy zapłacą jednak za ochronę wydarzenia.

Na terenie Białego Domu, na miejscu zburzonego wschodniego skrzydła, trwa też inna budowa: sali balowej. Trump mierzy się jednak z przeszkodami ze strony Kongresu i sądów w finalizacji priorytetowego dla niego projektu - podkreślił we wtorek dziennik "Washington Post".

Trump zapewnia, że zgromadził 400 mln dolarów na budowę sali balowej, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego. Reuters zauważył jednak, że Secret Service zwróciła się o 1 miliard dolarów z pieniędzy podatników na sfinansowanie wzmocnionych zabezpieczeń dla sali balowej oraz kompleksu Białego Domu. Ten plan spotkał się ze sprzeciwem części ustawodawców, w tym republikanów.

