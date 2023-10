USA chcą poparcia Izraela przez Radę Bezpieczeństwa ONZ

Stany Zjednoczone przygotowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, która potwierdza prawo Izraela do samoobrony - dowiedział się Reuters. Władze USA chcą jednocześnie, by rada poparła sprzeciw wobec sprzedawania przez Iran broni "milicji i grupom terrorystycznym zagrażającym pokojowi i bezpieczeństwu w całym regionie".

Projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ autorstwa USA, do którego dotarł Reuters, wzywa do ochrony ludności cywilnej, w tym osób próbujących dostać się w bezpieczne miejsce. Podkreśla, że państwa muszą przestrzegać prawa międzynarodowego w reakcji na "ataki terrorystyczne" i apeluje o "ciągłą, wystarczającą i niezakłóconą pomoc dla Strefy Gazy".

Brazylijski projekt rezolucji trafił do kosza

Jak przypomina Reuters, Stany Zjednoczone w środę zawetowały przygotowany przez Brazylię projekt, który wzywał do "humanitarnych przerw" w walkach między Izraelem a palestyńskim Hamasem. Miałoby to umożliwić dostarczanie pomocy humanitarnej do Gazy.

Pierwszy konwój humanitarny w Strefie Gazy

W sobotę późnym wieczorem polskiego czasu prezydent USA Joe Biden poinformował w oświadczeniu, że pierwszy od czasu ataku terrorystycznego Hamasu z 7 października konwój humanitarny wjechał do Strefy Gazy i "dotarł do potrzebujących Palestyńczyków".

Izrael. Konflikt w Strefie Gazy

Władze Izraela wielokrotnie apelowały do cywilów mieszkających w Strefie Gazy o opuszczenie tego terytorium. Ma to na celu ograniczenie strat w ludności cywilnej w przypadku wejścia sił zbrojnych Izraela do strefy drogą lądową. Jak dotąd Izrael w odwecie za atak Hamasu ogranicza się do ostrzałów rakietowych i bombardowań. Oficjalne dane mówią, że jak dotąd zginęło w ich wyniku ponad 4300 mieszkańców enklawy. Liczba zabitych Izraelczyków w trwającym od 7 października konflikcie zbliża się do 1,5 tys.