Zamiast na święta do babci, 6-letnie dziecko poleciało samo do Orlando

6-latek przyjęty na pokład innego samolotu

Chłopiec miał trafić w Fort Myers do swojej babci, Marii Ramos, która czekała na lotnisku. Gdy kobieta zorientowała się, że wnuka nie ma na pokładzie, wpadła w panikę. Lokalna stacja WINK-TV rozmawiała z nią. Ramos twierdzi, iż powiedziano jej początkowo, że wnuk spóźnił się na lot. Ona jednak wiedziała, że przeszedł odprawę o czasie, bo miała jej potwierdzenie. Jak wyznała, była to jedna z najstraszliwszych chwil w jej życiu.

Linie lotnicze przeprosiły rodzinę dziecka, choć - co podkreśla CNN - nie odniosły się do tego, jak doszło do pomyłki. "Dziecko zawsze znajdowało się pod opieką i nadzorem członka zespołu Spirit i gdy tylko wykryliśmy nasz błąd, podjęliśmy natychmiast kroki, by skontaktować się z rodziną" - czytamy w oświadczeniu, które linie Spirit przesłały do CNN.