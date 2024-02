Twórcy Facebooka i Instagrama wiedzieli, że "pogłębiają lęki i depresje". Zuckerberg zaprzecza, potem zmienia zdanie

Szef Mety Mark Zuckerberg stwierdził, że dowody naukowe nie popierają tezy, według której media społecznościowe miałyby mieć negatywny wpływ na zdrowie psychiczne nieletnich. Słowa te padły podczas przesłuchania biznesmena w Senacie USA. Tymczasem raport wewnętrzny jego firmy sugeruje coś innego - jak wypomniał to twórcy Facebooka przesłuchujący go senator Josh Hawley.

W środę w amerykańskim Senacie odbyło się przesłuchanie szefów firm zarządzających największymi platformami społecznościowymi. Zeznawał m.in. dyrektor wykonawczy Mety, właściciela Facebooka i Instagrama, Mark Zuckerberg. Jednym z najbardziej gorących momentów przesłuchania był ten, w którym pytania biznesmenowi zadawał republikański senator Josh Hawley. Zwrócił on uwagę na fragment swobodnej wypowiedzi Zuckerberga, który stwierdził, że nie ma związku między zdrowiem psychicznym a korzystaniem z mediów społecznościowych. - Powiedziałem, że ważnym jest, by przyjrzeć się nauce. Ludzie mówią o tym, jak o czymś, co zostało już udowodnione. A ja myślę, że dowody naukowe nie popierają tej tezy - mówił biznesmen.