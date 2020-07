Atak hakerów na Twittera i prośba o bitcoiny. Włamano się na konta Bidena, Obamy, Gatesa i Muska

Twitter szybko usunął wiele z tych wiadomości, ale w niektórych przypadkach proceder się powtórzył, co miało sugerować, że Twitter nie zdołał odzyskać kontroli nad sytuacją. W związku z tym serwis postanowił zablokować pewne obszary swojego działania. Opublikowano również oświadczenie, z którego wynika, że Twitter "jest świadomy zaistniałego zdarzenia". "Prowadzimy śledztwo i podejmujemy kroki, by naprawić sytuację" – zapewniono.

Osoby odpowiedzialne za atak nie wymierzyły go w konkretne instytucje czy infrastrukturę - tylko zamieściły na kontach prośby o przekazywanie bitcoinów, ale eksperci do spraw bezpieczeństwa zwracają uwagę, że hakerzy w łatwy sposób mogli sprawić dużo większe zamieszanie - pisze New York Times. "Jest mało dowodów na to, kto przeprowadził ten atak. Jednym z najbardziej oczywistych winowajców ataku na taką skalę może być Korea Północna, która w przeszłości wykorzystywała szeroko kryptowalutę. Ale natura ataku - efektywna, ale i amatorska - doprowadziła amerykańskie służby do przekonania, że nie jest to atak przeprowadzony przez kraj, a przez indywidualnego hakera" - zwrócił uwagę nowojorski dziennik.