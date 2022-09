USA przeprowadziły test rakiety międzykontynentalnej Minuteman III

Drugi w ciągu miesiąca udany test rakiety Minuteman III

Był to już drugi test rakiety w ciągu ostatniego miesiąca. Wcześniej Pentagon przełożył co najmniej dwie próby rakiety zdolnej do przenoszenia głowic jądrowych, by uniknąć wzrostu napięć z Rosją i Chinami. Jak powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu gen. Patrick Ryder, Rosja została poinformowana o próbie z dużym wyprzedzeniem.