Świat Media: Trump podczas wizyty w Turcji wydał rozkaz przeprowadzenia ataków na Iran Oprac. Adam Styczek |

USA przeprowadziły atak odwetowy na irańskie cele w Cieśninie Ormuz Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X/CENTCOM

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Rozpoczęte w nocy z wtorku na środę amerykańskie ataki na Iran są od czterech do pięciu razy większe pod względem skali i siły rażenia od poprzednich uderzeń, przeprowadzonych po zawarciu wstępnego porozumienia przez USA i Iran - przekazał gazecie "Wall Street Journal" wysoki rangą przedstawiciel władz USA. Dodał, że obecne uderzenia mają wysłać silny sygnał Teheranowi i zadeklarował, że USA wciąż uznają zawieszenie broni za obowiązujące.

Jeden z urzędników USA, cytowany przez Axios, powiadomił, że prezydent zatwierdził plan uderzenia i wydał rozkaz jego przeprowadzenia podczas pobytu w Turcji.

Trump miał odbyć w Ankarze naradę z sekretarzem obrony Pete’em Hegsethem, sekretarzem stanu Marco Rubio oraz ministrem finansów Scottem Bessentem, którzy przylecieli z nim do Turcji na pokładzie Air Force One. Do spotkania dołączył też m.in. przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, generał Dan Caine.

Amerykańskie wojsko na Bliskim Wschodzie Źródło zdjęcia: X/CENTCOM

- Ta odpowiedź jest bezpośrednią konsekwencją aktów międzynarodowego terroryzmu, których Iran dopuścił się wobec niewinnych statków przepływających przez cieśninę Ormuz. Irańczycy znają konsekwencje swoich absurdalnych działań, a mimo to zdecydowali się przeprowadzić te ataki - oświadczył przedstawiciel administracji USA. Dodał, że nadal nie wiadomo, jak długo będą trwały amerykańskie uderzenia. - Po otrzymaniu oceny skutków przeprowadzonych ataków podejmiemy dalsze decyzje - powiedział urzędnik.

Amerykańskie ataki w Iranie

Siły USA przeprowadziły ataki na ponad 80 celów w Iranie przy użyciu precyzyjnej amunicji - podało Dowództwo Centralne USA (CENTCOM).

Irańskie media poinformowały o eksplozjach na południu kraju - w Bandar Abbas i Sirik - oraz na wyspie Keszm. W porcie Sirik znajduje się baza morska Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Według stacji IRIB kilka osób zostało rannych od odłamków, pochodzących z "wrogiego pocisku", który uderzył w nabrzeże komercyjne portu Sirik.

Telewizja IRIB podała, że prezydent Iranu Masud Pezeszkian wraca do Teheranu z Iraku, gdzie przewodził irańskiej delegacji na uroczystości pogrzebowe najwyższego przywódcy Alego Chameneiego, zabitego w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem. Kondukt pogrzebowy odwiedza najważniejsze miejsca kultu dla muzułmanów wyznania szyickiego.

Wcześniej we wtorek Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) oficjalnie poinformowało, że podlegające mu siły rozpoczęły uderzenia na Iran w odpowiedzi na irańskie ataki na trzy statki handlowe przepływające przez Ormuz.

U.S. Central Command forces have begun launching a series of powerful strikes against Iran to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. The U.S. strikes are in response to Iranian attacks on three… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 7, 2026 Rozwiń Źródło: X

Amerykańskie siły uderzyły w irańskie systemy obrony powietrznej, sieci dowodzenia i kontroli, przybrzeżne stacje radarowe, zdolności w zakresie pocisków przeciwokrętowych, a także w ponad 60 małych łodzi należących do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), znajdujących się w cieśninie i w jej pobliżu - poinformowano w komunikacie dowództwa.

Odpowiedź Iranu na amerykańskie ataki

Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że zestrzeliła amerykańskiego drona MQ-9 na południu kraju - podała irańska stacja telewizyjna Press TV.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf nazwał amerykańskie działania "poważnym naruszeniem porozumienia". "Era zastraszania i wymuszeń dobiegła końca. To prowadzi donikąd. Nie poddamy się" - napisał na X.

Major MOU Violations by the US:



Violating Iranian adjustments in the Strait



Persistent threats of further strikes



Reinstating oil sanctions



Attacks on southern Iran



Continued Zionist aggression on🇱🇧



The era of bullying and extortion is over. It leads nowhere. We don’t fold. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) July 8, 2026 Rozwiń Wpis przewodniczącego parlamentu Iranu o amerykańskim ataku Źródło: X

Eskalacja konfliktu USA z Iranem

Także we wtorek amerykański resort finansów cofnął wydaną licencję, zawieszającą sankcje na sprzedaż irańskiej ropy naftowej. Tymczasowe zwolnienie z sankcji było jednym z elementów wstępnego porozumienia Iranu i USA o zawieszeniu broni.

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu potępiło tę decyzję i oświadczyło, że narusza ona memorandum dotyczące zakończenia wojny.

Jak zaznaczył dziennik "Wall Street Journal", trwające ataki stanowią największą eskalację konfliktu od czasu, gdy Stany Zjednoczone i Iran podpisały 17 czerwca memorandum w sprawie ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i stopniowego zakończenia wojny.

Eskalacja grozi zniweczeniem tymczasowego porozumienia pokojowego, którego wypracowanie zajęło wiele tygodni, a także doprowadzeniem do wzrostu cen ropy naftowej - dodała gazeta.

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