"Jesteśmy na początku nowego rozdziału w nauce". Impulsy z mózgu przełożone na słowa

Komputer odczytał myśli sparaliżowanego 30-latka. Dokonali tego lekarze z Kalifornii. "Czuję się dobrze", " Nie chce mi się pić" - takie były pierwsze zdania. Impulsy mózgu zostały przełożone na słowa. To nauka w służbie ludzkości w najpiękniejszym wydaniu. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Dla większości z nas komunikowanie się za pomocą mowy jest czymś naturalnym. To ekscytujące, że jesteśmy na początku nowego rozdziału w nauce. Nasze badania pozwolą pacjentom, którzy stracili możliwość mówienia, na porozumiewanie się z otoczeniem – mówi neurochirurg Uniwersytetu Kalifornijskiego Edward Chang.

"Do niedawna w obszarze science fiction"

Pacjentowi do części mózgu, która odpowiada za mowę, wszczepiono zestaw ponad stu elektrod. Gdy chce odpowiedzieć na zadane pytanie, elektrody wysyłają sygnał do specjalnego komputera. Ten, dzięki skomplikowanemu algorytmowi, przetwarza impuls, tworzy z niego zdanie i wysyła odpowiedź. Amerykański pacjent bez problemu odpowiedział na pytania, jak się czuje i czy chce mu się pić. - Jest to novum, bo chory może komunikować się za pomocą wybranych słów – przyznaje neurolog i neurochirurg Jerzy Bajko.