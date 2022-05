USA przekazują Ukrainie haubice. Departament Obrony publikuje zdjęcia przygotowanego transportu broni

Amerykański Departament Obrony opublikował fotografie z przygotowań do transportu broni na Ukrainę. Widać na nich haubice M777 o kalibrze 155 mm, które są elementem pakietu pomocowego ze strony USA. Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake Sullivan powiedział w niedzielę, że próby Rosji przerwania dostaw broni do Ukrainy nie będą miały istotnego wpływu na proces pomocy wojskowej Stanów Zjednoczonych.