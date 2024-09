"Nikt nie jest ponad zasięgiem amerykańskich sankcji"

Amerykańskie sankcje na Wenezuelę

Przez lata urzędnicy USA próbowali zakłócić przepływ miliardów dolarów do Wenezueli. Homeland Security Investigations (HSI) - druga co do wielkości agencja śledcza w rządzie federalnym - przejęła między innymi dziesiątki luksusowych pojazdów, które miały trafić do Wenezueli.