Przedstawiciel administracji USA: Rosja korzysta ze swojego standardowego scenariusza poprzedzającego agresję

- Nie chcę wnikać w to, co prezydent Putin ma na myśli, ale Rosja korzysta ze swojego standardowego scenariusza poprzedzającego agresję, siejąc dezinformację i narracje o fikcyjnym zagrożeniu - powiedział oficjel. - Choć nadal nie ma pewności, czy decyzja o ponownej agresji na Ukrainę została podjęta przez Putina - dodał.

Jeden z czynników

Przedstawiciel administracji USA przyznał, że kryzys energetyczny w Europie i zależność od rosyjskiego gazu jest jednym z czynników, który brany jest pod uwagę w ustalaniu odpowiedzi na ewentualną rosyjską agresję. - To jest coś, co ma konsekwencje zarówno dla nas i naszych europejskich partnerów i całego świata. Mogę tylko powiedzieć, że jest to wliczone w naszą analizę i naszą odpowiedź - zaakcentował.

Oznajmił też, że USA są gotowe do rozpoczęcia rozmów z Rosją w styczniu w ramach dwustronnego dialogu na temat stabilności strategicznej, a także na forum Rady NATO-Rosja i OBWE. Zaznaczył jednak, że nie ma zgody na kompromis w sprawach fundamentalnych zasad bezpieczeństwa w Europie, takich jak integralność terytorialna czy suwerenne prawo krajów do podejmowania decyzji na temat własnego bezpieczeństwa. Dodał też, że rozmowy odbywać się będą według zasady "nic o was bez was".