Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista: USA stoją przed perspektywą realizacji koncepcji nowego porządku świata 

We wtorek i środę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złoży wizytę w Polsce , podczas której spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą oraz weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej NATO . To druga wizyta Bidena w Warszawie w ciągu niespełna roku. Amerykański przywódca odwiedził Polskę w marcu ubiegłego roku, po inwazji Rosji na Ukrainę.

Prof. Lewicki o wizycie Joe Bidena w Warszawie

- Polska jest po części celem tej wizyty, a po części jej celem jest pokazanie zdecydowania Stanów Zjednoczonych, a przez to i NATO, a przynajmniej ogromnej większości jego członków, do konsekwentnej pomocy Ukrainie - powiedział. Prof. Lewicki ocenił, że patrząc realistycznie na obecną sytuację, należy pamiętać, iż nie chodzi tylko o Ukrainę jako taką, ale o "pozbawienie Rosji możliwości tego typu działań w przyszłości".

Amerykanista o historycznej szansie, przed którą stoją Amerykanie

Zdaniem Lewickiego efekt wojny w Ukrainie zdefiniuje globalną politykę na długi czas. - Jeżeli, mam nadzieję, nie dojdzie do wojny atomowej, to Rosja będzie na tyle osłabiona, nie tylko militarne, ale także gospodarczo, że utraci pozycję państwa, które może wszystkim dyktować swoją politykę surowcową. (...) Nie mówiąc już o tak zwanej miękkiej sile. We wszystkich tych aspektach Rosja straciła może nie cały, ale ogromną cześć autorytetu, i to zadecyduje o losie świata - powiedział.