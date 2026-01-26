Katastrofa prywatnego samolotu. Startował podczas burzy śnieżnej

Prywatny samolot Bombardier Challenger 600 z ośmioma osobami na pokładzie rozbił się w niedzielę wieczorem czasu lokalnego podczas startu z międzynarodowego lotniska Bangor w stanie Maine - poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa (FAA).
FAA poinformowała, że śledztwo w celu ustalenia przyczyn katastrofy prowadzone jest razem z federalnym Urzędem ds. Bezpieczeństwa Transportu.
Los osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny, pozostaje na razie nieznany. Jak podaje Reuters, w rezultacie katastrofy wybuchł pożar.
Trudne warunki pogodowe w USA
Katastrofa nastąpiła w trudnych warunkach pogodowych - podczas szalejącej burzy śnieżnej. Samolot wcześniej przyleciał do Bangor z Teksasu.
Bombardier Challenger 600 to szerokokadłubowy samolot przeznaczony do przewozu 9-11 osób. Używany jest głównie przez biznesmenów.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: CNN