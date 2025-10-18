Logo strona główna
Świat

"Dyktatorzy nie zdobędą Nobla". Tysiące przeciwników Trumpa na ulicach

W Waszyngtonie tysiące protestujących przeciwko polityce Trumpa. Zdjęcie z 18 października
Seria protestów w USA przeciwko polityce Donalda Trumpa
Źródło: Reuters
Sobota to dzień protestów w USA, ale także i w Europie, przeciw polityce Donalda Trumpa. Tysiące osób zgromadziło się na manifestacji w Waszyngtonie. W Teksasie i Wirginii republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej.

Protesty odbywają się pod hasłem "No Kings" (w wolnym tłumaczeniu - "Żadnych królów") i są kontynuacją manifestacji, które pod tym samym hasłem odbyły się w czerwcu. "Prezydent uważa, że ​​jego władza jest absolutna. Ale w Ameryce nie mamy królów i nie ustąpimy przed chaosem, korupcją i okrucieństwem" - piszą na swojej stronie organizatorzy manifestacji.

Niektórzy republikanie nazwali protesty "wiecami nienawiści do Ameryki". "To masowa mobilizacja przeciwko polityce prezydenta Donalda Trumpa w zakresie imigracji, edukacji i bezpieczeństwa, która - jak twierdzą organizatorzy - popycha kraj w stronę autokracji" - komentuje Reuters.

Agencja dodaje, że protesty "odzwierciedlają frustrację przeciwników programu, który Trump wdraża z bezprecedensową szybkością od momentu objęcia urzędu w styczniu".

Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Protest przeciw polityce Donalda Trumpa przed ambasadą USA w Brukseli, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Źródło: PAP/EPA/FREDERIC SIERAKOWSKI

Tysiące protestujących na ulicach Waszyngtonu

Tysiące osób zgromadziło się na manifestacji w Waszyngtonie. W centrum miasta zamknięto ruch samochodowy.

Demonstrujący przynieśli flagi USA oraz transparenty z hasłami wymierzonymi przeciwko prezydentowi, w tym między innymi z krytyką działań służb imigracyjnych, wysłania Gwardii Narodowej na ulice niektórych amerykańskich miast i shutdownu.

"Nie dla królów", "Dlaczego Trump tak kocha Putina?", "Tylko Chrystus jest królem", "Autokracja jest antyamerykańska", "Ameryka została zbudowana przez imigrantów". "Dyktatorzy nie zdobędą Nobla" - to niektóre z haseł na plakatach uczestników.

W Waszyngtonie tysiące protestujących przeciwko polityce Trumpa. Zdjęcie z 18 października
W Waszyngtonie tysiące protestujących przeciwko polityce Trumpa. Zdjęcie z 18 października
Źródło: PAP/EPA/LUKE JOHNSON

Liczne protesty także w Europie

Wcześniej manifestacje odbyły się między innymi w Berlinie, Brukseli czy Barcelonie.

Organizatorzy szacowali, że w sumie na całym świecie może odbyć się nawet 2600 akcji protestacyjnych.

Protest w Barcelonie przeciw polityce Donalda Trumpa, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Protest w Barcelonie przeciw polityce Donalda Trumpa, zorganizowany przez organizację Democrats Abroad
Źródło: PAP/EPA/Quique Garcia

Gwardia Narodowa w gotowości

W związku ze skalą protestów niektórzy republikańscy gubernatorzy zdecydowali się na postawienie w stan gotowości Gwardii Narodowej. Tak postanowił gubernator Teksasu Greg Abbott i gubernator Wirginii Glenn Youngkin.

Reuters pisze, że "nie jest jasne, w jaki sposób wojsko będzie zaznaczało swoją obecność" tego dnia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/ados

Źródło: BBC, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/LUKE JOHNSON

USADonald TrumpPartia Republikańska USAWaszyngton
