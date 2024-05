Od dwóch tygodni na uniwersytetach w całych Stanach Zjednoczonych trwają protesty. Jedne skierowane przeciw działaniom Izraela w Strefie Gazy - inne, jako odpowiedź na antyizraelskie wystąpienia grup wspierających Palestyńczyków. W sumie aresztowano już ponad 1000 demonstrantów na co najmniej 26 kampusach. We wtorek po południu i w nocy do gwałtownych starć doszło na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku i na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles.

- Ulica prowadząca przez kampus jest od paru dni zablokowana namiotami. Namioty znajdują się również w parku, który jest w samym centrum tego uniwersytetu. Od wielu dni słyszymy prośby i władz miasta, i władz uniwersytetu o to, aby osoby, które są tutaj w namiotach, usunęły się z publicznego terenu. Na razie policja w bardzo dyskretny sposób pilnuje tego, co się tutaj dzieje - relacjonował.

Starcia z policją w Nowym Jorku i Los Angeles

We wtorek nowojorska policja zakończyła okupację budynku na Uniwersytecie Columbia i zatrzymała uczestników propalestyńskich manifestacji. Funkcjonariuszy wezwały na pomoc tego dnia władze uczelni. "New York Times" poinformował, że policjanci wybili okno i weszli do gmachu Hamilton Hall, a następnie wyprowadzili demonstrantów do autobusów organów ścigania. Decyzję o wezwaniu policji, którą podjęła rektor Columbii, urodzona w Egipcie amerykańska muzułmanka Minouche Shafik, potępili studenci, profesorowie i niektórzy politycy. Uznali aresztowania i zawieszanie studentów za naruszające wolność słowa na terenie uczelni. Pojawiają się głosy wzywające Shafik do ustąpienia ze stanowiska.