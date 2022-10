Postrzelony na proteście chce zmienić nazwisko. Wciąż otrzymuje groźby, a sprawca jest na wolności

Gaige Grosskreutz, który został postrzelony podczas protestu ruchu Black Lives Matter w amerykańskim mieście Kenosha w 2020 roku, złożył w sądzie petycję o zmianę nazwiska - w poniedziałek poinformowały lokalne media. Mężczyzna zdecydował się na to, ponieważ od dwóch lat ma wciąż otrzymywać groźby od "prawicowych szaleńców". Sprawca postrzelenia, który podczas protestu zastrzelił dwie inne osoby, został uniewinniony i wyszedł na wolność.

Gaige Grosskreutz został trafiony pociskiem z karabinu w trakcie zamieszek w Kenoshy w stanie Wisconsin w sierpniu 2020 roku. Wybuchły one w reakcji na postrzelenie przez policję czarnoskórego Jacoba Blake'a, niedługo po zabójstwie George'a Floyda . Sprawcą ataku był 17-letni wówczas Kyle Rittenhouse z sąsiedniego stanu Illinois, który zjawił się na miejscu z karabinem AR-15 i otworzył ogień do protestujących zabijając dwie osoby.

Groźby "prawicowych szaleńców"

"Zapewniono mnie, że moje zgłoszenie jest poufne. Oczekuję, że sąd zbada, w jaki sposób doszło do przecieku, aby w przyszłości osoby uprawnione do uzyskania ochrony mogły ją otrzymać. We wtorek odmówiono mi tej ochrony" - podkreślił Grosskreutz w dalszej części swojego oświadczenia.