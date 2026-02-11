Logo strona główna
Świat

"Koledzy i przyjaciele" na przyjęciu w ambasadzie Rosji. Wśród nich kongresmenka

Anna Paulina Luna w towarzystwie Aleksandra Darczijewa
Lichnerowicz: rosyjska dezinformacja karmi się różnymi naszymi słabościami
Źródło: TVN24
Wśród osób obecnych na obchodach Dnia Dyplomatów w ambasadzie Rosji w USA była republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna. Znana ze swoich prorosyjskich i antyukraińskich poglądów polityczka nie pierwszy raz spotkała się z Rosjanami.

We wtorek ambasada Rosji w USA poinformowała na platformie X o zorganizowaniu przyjęcia z okazji obchodów Dnia Dyplomatów, w którym wzięli udział "koledzy i przyjaciele z korpusu dyplomatycznego Waszyngtonu".

Obecny na spotkaniu rosyjski ambasador Aleksandr Darczijew - jak relacjonowano - w swoim przemówieniu zaznaczył "szlachetną misję zawodu dyplomatycznego, polegającą na jednoczeniu ludzi, przezwyciężaniu różnic i nieporozumień".

Wpis rosyjskiej placówki dyplomatycznej skomentował później były ambasador Polski w Izraelu i USA Marek Magierowski. Zwrócił on uwagę, że wśród obecnych na spotkaniu była republikańska kongresmenka Anna Paulina Luna. Jedno z opublikowanych zdjęć przedstawia, jak z uśmiechem stoi obok Darczijewa.

Kim jest Anna Paulina Luna?

Anna Paulina Luna to kontrowersyjna kongresmenka republikanów, która nie kryje swoich antyukraińskich i prorosyjskich poglądów, a jej twierdzenia na temat Ukrainy pokrywają się z rosyjską propagandą. Między innymi w grudniu 2025 roku zaprosiła ambasadora Rosji w Waszyngtonie na przyjęcie bożonarodzeniowe na Kapitolu.

Wcześniej - w październiku - odbyła spotkała się z wysłannikiem Kreml Kiriłłem Dmitrijewem w Miami na Florydzie. Było to dzień po jego spotkaniu ze Steve'em Witkoffem, któremu prezydent USA Donald Trump powierzył negocjacje z Rosją mające zakończyć wojnę w Ukrainie.

Dmitrijew po powrocie do Rosji - jak napisał wówczas Biełsat - pochwalił się odwiedzinami u kongresmenki. Na filmie udostępnionym przez rosyjską agencję TASS widać, jak Rosjanin wręcza Lunie bukiet kwiatów, ale też bombonierkę z wybranymi cytatami Władimira Putina.

Rosjanie chwalą "gościnność" Amerykanów. Pokazali zdjęcie

Rosjanie chwalą "gościnność" Amerykanów. Pokazali zdjęcie

Napięcie między ambasadorem a marszałkiem Sejmu. Sikorski zapowiada, co zrobi

Napięcie między ambasadorem a marszałkiem Sejmu. Sikorski zapowiada, co zrobi

Polska

W ubiegły piątek o spotkaniu z kongresmenami w USA poinformował na platformie X europoseł PiS Patryk Jaki. Jak przekazał, jedną z obecnych na nich osób była właśnie prorosyjska republikanka.

Zapytany o sprawę szef MSZ Radosław Sikorski porównał to spotkanie do kontaktów Antoniego Macierewicza z byłym kongresmenem Daną Rohrabacherem, przezywanym niegdyś "człowiekiem Putina" w Kongresie. - Tradycja zobowiązuje (...). Wydaje mi się, że to się samo komentuje - podsumował.

pc

pc
Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/@RusEmbUSA

