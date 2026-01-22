Logo strona główna
Prokuratura: z fałszywym identyfikatorem udawał pilota. Setki razy poleciał za darmo

Kokpit samolotu, zdjęcie ilustracyjne
Lotnisko w Toronto. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
33-letni Kanadyjczyk przez kilka lat udawał pilota samolotu. Odbył setki lotów, siedząc w kabinie załogi, choć nie miał do tego żadnych uprawnień - twierdzi biuro prokuratora na Hawajach. Mężczyźnie grozi do 20 lat więzienia.

Według wtorkowego komunikatu prokuratury, zamieszczonego na stronach amerykańskiego Departamentu Sprawiedliwości (DOJ), pochodzący z Toronto 33-letni Dallas Pokornik został w styczniu zatrzymany w Panamie, a następnie przetransportowany do USA. W październiku 2025 roku został oskarżony o oszustwo. Nie przyznał się do winy.

Pilot próbował wyłączyć silniki w trakcie lotu. Nowe nagranie
Prokuratura: z fałszywym identyfikatorem zajmował miejsca dla załogi

Prokurator twierdzi, że dzięki fałszywemu identyfikatorowi, przez cztery lata mężczyzna udawał, że jest pilotem samolotu. Używając tego dokumentu miał setki razy podróżować trzema różnymi amerykańskimi liniami lotniczymi, zajmując tzw. jump seat - miejsce przeznaczone zazwyczaj dla członków załogi poza służbą. Jak czytamy w komunikacie 33-latkowi grozi do 20 lat więzienia i grzywna do 250 tys. dolarów.

Media podają, że podejrzany w przeszłości pracował jako steward w kanadyjskich liniach lotniczych. W momencie gdy doszło do zarzucanych mu czynów nie był jednak zatrudniony przez żadnego przewoźnika. Kanadyjski portal CBC News cytuje dokumenty sądowe, według których mężczyzna miał korzystać z identyfikatorów właśnie tamtego kanadyjskiego przewoźnika i fałszywie twierdzić, że nadal jest jego pracownikiem, "o czym w rzeczywistości wiedział, że nie jest prawdą".

Musk nazwał go "kompletnym idiotą". Szef największej linii Europy reaguje
Autorka/Autor: pb//am

Źródło: BBC, CBC News, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

