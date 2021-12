Strzelanina w szkole w Michigan. Nie żyje kolejny uczeń, 15-latek z zarzutami 

Prokuratura stanu Michigan poinformowała w środę, że sprawcą strzelaniny w szkole średniej w miejscowości Oxford Township był 15-letni Ethan Crumbley. Agencja Reutera przekazała, że liczba ofiar ataku wzrosła do czterech.

17-letni uczeń, ranny we wtorek w strzelaninie w szkole średniej w Oxford Township, zmarł w środę w szpitalu. Łączna liczba śmiertelnych ofiar 15-letniego sprawcy, to czworo uczniów w wieku od 14 do 17 lat.