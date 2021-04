Prokuratura na Manhattanie przestanie ścigać prostytucję

Prokurator okręgowy na Manhattanie Cyrus Vance Jr. zwrócił się też do sądu o oddalenie spraw sięgających 1976 roku. Głównymi zarzutami była prostytucja, nielicencjonowane masaże lub włóczęgostwo w celu uprawiania prostytucji. - Kryminalne ściganie prostytucji nie czyni nas bezpieczniejszymi, a zbyt często osiąga odwrotny rezultat poprzez dalszą marginalizację podatnych na zagrożenia nowojorczyków - stwierdził cytowany przez "Wall Street Journal" Vance. Nazwał takie przypadki reliktem innego Nowego Jorku. Jak dodał większość odrzuconych spraw pochodzi z lat 70. i 80.

Głosowanie przebiegało wzdłuż linii partyjnych. Ustawodawcy opowiadający się za uchyleniem ustawy twierdzili, że prowadziła do dyskryminacji kobiet transseksualnych. Według niektórych republikanów nowe przepisy skomplikują egzekwowanie prawa i sprawią, że trudniej będzie zapobiegać prostytucji.

Prokuratorzy okręgowy oddalają setki spraw

W marcu prokuratorzy okręgowi z dzielnic Queens, Brooklyn i Bronx w mieście Nowy Jork zwrócili się do sędziów o oddalenie setek spraw związanych z prostytucją. Nie uczynili tego inni prokuratorzy okręgowi w stanie Nowy Jork. Prokurator okręgowy Brooklynu Eric Gonzalez twierdził, że osoby z otwartymi sprawami związanymi z prostytucją są bardziej skłonne do zejścia do podziemia. Jest też mniej prawdopodobne, że będą zgłaszać nadużycia lub informować o innych przestępstwach.