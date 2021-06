"Uniemożliwienie lub ograniczenie prawa głosu w związku z rasą". Prokurator generalny pozywa Georgię

Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych Merrick Garland ogłosił złożenie pozwu do sądu federalnego przeciwko władzom stanu Georgia w związku ze zmianami w prawie wyborczym. Zdaniem Garlanda miały one na celu ograniczenie możliwości głosowania czarnoskórym wyborcom.

- Prawo wszystkich obywateli do głosowania jest centralnym filarem naszej demokracji, prawem, z którego ostatecznie wypływają wszystkie inne prawa. Ten pozew jest pierwszym z wielu kroków, które podejmujemy, by zapewnić, aby wszyscy uprawnieni wyborcy mogli oddać głos - powiedział prokurator generalny USA Merrick Garland, ogłaszając skargę.

Skargi na zmiany w prawie wyborczym

Do wniesienia pozwu doszło trzy dni po tym, jak republikanie w Senacie USA zablokowali debatę nad ustawą mającą rozszerzyć możliwości głosowania korespondencyjnego i m.in. ustanowić dzień wyborczy (wybory odbywają się zawsze we wtorek) dniem wolnym od pracy. Prezydent Joe Biden zapowiedział wówczas, że "ta walka nie została zakończona" i zaprzysiągł, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by przeciwstawiać się "atakom na prawa wyborcze".