Projektantka wnętrz oskarżona o zabójstwo ojczyma. Znalazła swoje nagie zdjęcia na jego komputerze

Nagie zdjęcia córki

Miało to być motywem zbrodni, do której doszło 31 grudnia 2020 roku. Zdaniem prokuratorów cytowanych przez dziennik "The San Diego Union-Tribune" Janks była pod wpływem narkotyków, kiedy odurzyła tabletkami nasennymi i udusiła swojego ojczyma. Kilka godzin wcześniej kobieta odebrała go z placówki medycznej, w której przechodził rehabilitację po upadku.

Jade Janks usłyszała zarzuty i w środę 7 grudnia po raz pierwszy stanęła przed sądem. - To nie był przypadek. To było zaplanowane morderstwo - powiedział o sprawie śmierci Merrimana zastępca prokuratora okręgowego Jorge Del Portillo. Stwierdził, że ​​oskarżona zaplanowała zabójstwo tak, by wyglądało na przedawkowanie leków. Pokazał ławie przysięgłych dziesiątki sms-ów, które Janks wysłała do osób, od których chciała uzyskać pomoc w dniu kiedy ojczym opuścił placówkę rehabilitacyjną. "Budzi się. Naprawdę nie chcę być tą, która to zrobi". "Mam zamiar uderzyć go w głowę, gdy będzie się budził". "Nie jestem wystarczająco silna. On jest teraz bardzo świadomy, a ja jestem zdana na siebie" - to treść kilku wiadomości.