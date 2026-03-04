Logo strona główna
Świat

"Jako jedyny" mógł powstrzymać masakrę w szkole. Ojciec nastolatka uznany winnym

pap_20240906_15G
USA. Colin Gray w sądzie
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Sąd z amerykańskiego stanu Georgia orzekł o winie 55-latka, którego nastoletni syn został oskarżony o zastrzelenie czterech osób. - Był jedyną osobą, która mogła powstrzymać masakrę - twierdzi prokuratura. Mężczyźnie grozi co najmniej 30 lat więzienia.

Jak przypominają media relacjonujące proces, to trzeci przypadek w historii USA, gdy rodzic odpowiada karnie za masakrę w szkole, o której spowodowanie oskarżono jego dziecko. 16-letni Colt Gray oczekuje na proces za zastrzelenie we wrześniu 2024 roku w Apalachee High School dwóch 14-letnich uczniów i dwojga nauczycieli, tymczasem jego ojciec, 55-letni Colin Gray usłyszał właśnie decyzję sądu w swojej sprawie. We wtorek sąd Barrow w stanie Georgia uznał go winnym dwóch zarzutów zabójstwa drugiego stopnia, dwóch zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci, zarzutów znęcania się nad dziećmi i nieodpowiedzialnego zachowania. Grayowi-ojcu grozi od 30 do nawet 243 lat pozbawienia wolności - wylicza stacja NBC News.

Mógł powstrzymać masakrę. Prokurator o "tykającej bombie"

Według prokurator Patricii Brooks, 55-latek "był jedyną osobą, która mogła powstrzymać masakrę", ponieważ wiedział, że jego 14-letni wówczas syn był "tykającą bombą". Jak mówiła we wtorek, mężczyzna widział "kolejne oznaki pogarszającego się stanu psychicznego syna, jego agresję i obsesję na punkcie strzelanin". - I zamiast to rozbroić, dał mu detonator - podkreśliła. - Ten mężczyzna i jego syn są odpowiedzialni za ogromne cierpienie. Krew jest na ich rękach - dodała.

Colt Gray
Colt Gray
Źródło: PAP/EPA/BARROW COUNTY SHERIFF'S OFFICE / HANDOUT HANDOUT

Zdaniem śledczych nastolatek starannie zaplanował masakrę w szkole, do której uczęszczało 1900 uczniów. 4 września 2024 roku wsiadł do autobusu szkolnego z półautomatycznym karabinem typu AR-15, a po drugiej lekcji "strzelał na oślep do ludzi w klasie i na korytarzach" - opisuje "Washington Post". Podczas przeszukania jego domu śledczy znaleźli szczegółowe plany ataku - podaje "The New York Times".

Według prokuratury Colin Gray wiedział, że jego syn był zafascynowany sprawcami szkolnych masakr i miał nawet w swoim pokoju ołtarzyk poświęcony Nikolasowi Cruzowi, który w 2018 roku, podczas ataku na szkołę Marjory Stoneman Douglas High School w Parkland na Florydzie, zabił 14 osób. Mimo to, zdaniem władz, zamiast udzielić synowi pomocy psychologicznej, zdecydował się dać mu broń. Podarował ją synowi na święta w 2023 roku, mimo że już kilka miesięcy wcześniej policja informowała go o "groźbach w internecie łączonych z jego synem".

Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zeznał w sądzie, że kupił synowi broń, żeby "zainteresować go spędzaniem czasu na świeżym powietrzu i wzmocnić więź między nimi". - Nigdy nie przyszło mi do głowy, że w ogóle pomyśli o przyniesieniu broni do szkoły lub zrobieniu komukolwiek krzywdy - mówił podczas rozprawy Colin Gray.

Prawnik 55-latka, Jimmy Barry twierdził podczas rozprawy, że winnym śmierci czterech osób jest nastolatek, nie jego ojciec. - To ten człowiek musi zostać ukarany - komentował odnosząc się do 16-letniego obecnie Coltona Graya. - Podjął świadomą decyzję, decyzję w tajemnicy - argumentował. - Nigdy w życiu nie pomyślałby, że syn, którego kochał, okaże się potworem, który zabił tych ludzi - dodał na koniec.

Kiedy poznamy wymiar kary

Podczas procesu mężczyzny emocjonalne zeznania złożyli nauczyciele, uczniowie, a także rodzina 16-latka. Marcee Gray, żona mężczyzny mówiła przed sądem, że "że ​​ich syn cierpiał na lęki, łatwo się denerwował i miewał ataki paniki" i było to ​​było "bardzo oczywiste", że potrzebował profesjonalnej pomocy, ale jej mąż "po prostu nie chciał się z tym zmierzyć".

Decyzja sądu zapadła po dwóch godzinach obrad. Według mediów mężczyzna przyjął ją bez okazywania emocji. Sędzia Nicholas Primm nie wyznaczył na razie daty ogłoszenia wymiaru kary dla 55-latka. Jak zaznaczył "jest wiele osób, które należy powiadomić i które mają prawo do stawiennictwa".

Opracowała Ewa Żebrowska / am

Źródło: BBC, Washington Post, ABC News, NBC News

Źródło zdjęcia głównego: BRYNN ANDERSON / POOL/PAP/EPA

USA Georgia Sąd
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica