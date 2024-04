We wtorek wybrano pierwszych siedmiu przysięgłych, którzy będą brać udział w procesie karnym Donalda Trumpa. Ława przysięgłych ma się składać z 12 członków i sześciu zastępców. Podczas procesu wybierania ławników sędzia ostrzegł prawników obu stron, że nie będzie tolerował żadnych prób zastraszania potencjalnych przysięgłych po tym, gdy stwierdził, że Trump głośno mamrocze podczas przesłuchania jednego z ewentualnych członków. - Nie będę tego tolerował - powiedział.

Donald Trump nie przyznaje się do winy i zaprzecza, że doszło do spotkania. Nazwał sprawę wniesioną przez prokuratora okręgowego, demokratę Alvina Bragga, politycznym "polowaniem na czarownice", które miało zakłócić jego kampanię wyborczą. Sprawa zapłaty za milczenie to jedno z czterech postępowań karnych wniesionych przeciw Trumpowi.