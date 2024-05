Aktorka porno Stormy Daniels mówiła przed nowojorskim sądem o spotkaniu z Donaldem Trumpem i kontakcie seksualnym, do jakiego miało między nimi dojść. To właśnie miało zapoczątkować wydarzenia, które doprowadziły do trwającego teraz procesu dotyczącego zapłaty za milczenie Daniels i sfałszowania dokumentów księgowych.

Aktorka filmów porno Stormy Daniels zeznawała we wtorek w procesie karnym byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Sprawa dotyczy potajemnego przekazania pieniędzy Daniels w zamian za milczenie o ich relacji, by nie zaszkodziło to politykowi w kampanii prezydenckiej w wyborach z 2016 roku i sfałszowania dokumentacji księgowej przez biznesmena.

Zeznania Stormy Daniels

Daniels, której prawdziwe imię i nazwisko brzmi Stephanie Clifford, powiedziała na sali rozpraw, że poznała Trumpa w 2006 roku na turnieju golfowym nad jeziorem Tahoe, w którym biznesmen był zawodnikiem.

Powiedziała, że Trump zwrócił uwagę na wzmiankę swojego współpracownika o tym, że Daniels również reżyseruje filmy. - Powiedział: "Och, ty też reżyserujesz, musisz być bystra" - wspominała.

Według jej relacji, później tego samego dnia ochroniarz Trumpa podszedł do niej i powiedział, że ten chciałby, aby dołączyła do niego przy kolacji. Początkowo odmówiła, ale później zmieniała zdanie, kiedy pewien publicysta przekonał ją, że może wyjść z tego świetna historia.

Satynowa piżama Trumpa i klaps jego na prośbę

Kiedy przybyła do jego apartamentu hotelowego, Trump przywitał ją ubrany jedynie w satynową piżamę. - Powiedziałam: Czy Hugh Hefner wie, że ukradłeś mu piżamę? - zeznała, nawiązując od postaci znanego właściciela "Playboya".

Dodała, że poprosiła amerykańskiego przedsiębiorcę o przebranie się, na co on się zgodził. Daniels mówiła też, że dała Trumpowi klapsa na jego prośbę. Do rzekomego spotkania miało dojść, gdy Trump był już żonaty z Melanią.

Aktorka porno o seksie z Trumpem

Mówiła, że dorastała jako córka samotnej matki, która miała niskie dochody i zdarzało się, że znikała na kilka dni. Daniels zaczęła pracować w klubach ze striptizem i przy produkcji filmów pornograficznych. Później poznała Trumpa. Ówczesny potentat na rynku nieruchomości w Nowym Jorku był też znanym gospodarzem popularnego reality show "The Apprentice".

Gwiazda filmów dla dorosłych zeznała, że zanim w 2006 roku Trump uprawiał z nią seks w swoim pokoju hotelowym, powiedział jej, że "to jedyny sposób, w jaki wydostanie się z przyczepy kempingowej".

Zeznała też, że "straciła przytomność" po tym, jak biznesmen uniemożliwił jej opuszczenie pokoju, chociaż nie spożywała narkotyków ani alkoholu. Powiedziała, że obudziła się w łóżku bez ubrań.

- Wpatrywałam się w sufit i nie wiedziałam, jak się tam znalazłam. Próbowałam myśleć o czymkolwiek innym niż o tym, co się tam działo - zeznała Daniels. Jak mówiła, "nie kazała mu przestać". - W ogóle nic nie powiedziałam - dodała. Później szybko opuściła pokój hotelowy.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: Reuters