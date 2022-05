Heard zeznała, że obawiała się o życie. Prawniczka Deppa: w tym czasie podarowała mu nóż

Prawniczka Johnny'ego Deppa podczas kolejnego dnia przesłuchania Amber Heard w procesie o zniesławienie próbowała udowodnić, że aktorka - w przeciwieństwie do tego, co twierdzi - nie obawiała się gwiazdora "Piratów z Karaibów". Dowodem na to miał być podarowany Deppowi przez Heard nóż w czasie, w którym aktor miał dopuszczać się przemocy.