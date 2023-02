Próbował przemycać zięby na konkursy ptasich śpiewów. Znów wpadł na lotnisku

Insaf Ali został zatrzymany na nowojorskim lotnisku im. Johna F. Kennedy'ego w styczniu 2022 roku, z dwoma zestawami lokówek do włosów, których przemytnicy używają do przemycania małych ptaków - przekazał portal Sky News. 62-letni mężczyzna przyznał się później do nielegalnego importu dzikich zwierząt. Według organizacji US Customs and Border Protection, nielegalny przemyt ptaków może grozić m.in. rozprzestrzenianiem chorób.