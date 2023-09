Zełenski dla CNN: śmierć Prigożyna pokazuje, ile warte są układy z Putinem

Putin nie jest przywódcą, z którym można iść na kompromis lub układy - powiedział w wywiadzie dla CNN prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do sugestii, że przyszedł czas na rozpoczęcie negocjacji z Rosją.

- Kiedy chcesz dojść z kimś do kompromisu, czy podjąć dialog, nie możesz zrobić tego z kłamcą - powiedział Zełenski we fragmencie rozmowy z Fareedem Zakarią, opublikowanym w piątek przez CNN. Była to jego reakcja na sugestie, że w świetle powolnych postępów ukraińskiej kontrofensywy nastał czas podjąć rozmowy z Rosją.