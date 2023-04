Prezydent Korei Południowej zaśpiewał słynny przebój podczas kolacji z Joe Bidenem. Nagranie

Jun Suk Jeol śpiewa "American Pie"

"Wiemy, że to jedna z twoich ulubionych piosenek, 'American Pie'" - zapowiedział Joe Biden, zapraszając Juna pod koniec wieczoru na scenę. "Tak, to prawda", powiedział 62-letni polityk, mówiąc, że uwielbiał tę piosenkę z 1971 roku już w szkolnych latach. "Chcemy usłyszeć, jak to śpiewasz" - zaproponował Joe Biden. "Minęło trochę czasu, ale…" - odpowiedział Jun i po chwili wahania wziął mikrofon do ręki.

Jun Suk Jeol zaśpiewał kilka pierwszych wersów a cappella, wywołując aplauz gości. Joe Biden i pierwsza dama Jill Biden przyjęli to z entuzjazmem. Potem gospodarz zwrócił się do prezydenta Korei Południowej: "Nie miałem pojęcia, że umiesz śpiewać".

Joe Biden powiedział Junowi, że McLean nie mógł do nich dołączyć w Białym Domu, ale wysłał podpisaną przez siebie gitarę, by prezydent USA podarował ją przywódcy Korei Południowej.

To nie pierwszy raz, kiedy Jun śpiewa publicznie. Podczas kampanii w 2021 roku pojawił się w słynnym południowokoreańskim programie telewizyjnym "All the Butlers", zachwycając celebrytów błyskotliwą interpretacją K-popowej ballady "No One Else" autorstwa Lee Seung Chula.