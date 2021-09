Biden przyjął trzecią dawkę szczepionki. Przed kamerami

Prezydent USA Joe Biden przyjął w poniedziałek w Białym Domu trzecią dawkę szczepionki Pfizera przeciw COVID-19. Zrobił to podczas transmisji na żywo, zachęcając innych do pójścia w jego ślady. Dodatkową dawkę maj przyjąć także pierwsza dama, Jill Biden.

- Wiem, że na to nie wyglądam, ale mam powyżej 65 lat - znacznie powyżej - dlatego dziś przyjmę dodatkową dawkę - powiedział 78-letni prezydent tuż przed zastrzykiem.

Biden został zaszczepiony przed kamerami, odpowiadając jednocześnie na pytania dziennikarzy. Odniósł się do krytyki między innymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która sprzeciwia się podawaniu dodatkowych dawek szczepionek w sytuacji, kiedy wciąż wiele krajów nie ma dostępu do preparatów. Biden zapewnił, że Stany podarowały i jeszcze podarują uboższym krajom więcej szczepionek, niż wszystkie inne państwa razem wzięte.