Joe Biden: przywódca Al-Kaidy zabity w Kabulu

Amerykańska administracja jest gotowa do negocjacji nowego traktatu o redukcji broni jądrowej - poinformował prezydent USA Joe Biden. Chodzi o obecną umowę między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, która wygasa w 2026 roku. Biden dodał jednak, że Rosja musi zademonstrować swą gotowość do rozmów w dobrej wierze. Rosyjski prezydent Władimir Putin ocenił zaś, że "w wojnie nuklearnej nie może być zwycięzców i nigdy nie powinna zostać rozpętana". "Opowiadamy się za równym i niepodzielnym bezpieczeństwem dla wszystkich członków społeczności światowej" - oświadczył w liście do uczestników konferencji przeglądowej traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreślił, że konferencja odbywa się w momencie krytycznym dla wspólnego pokoju i bezpieczeństwa. - Napięcia geopolityczne osiągają nowe szczyty - dodał.