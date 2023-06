Potknięcie i upadek prezydenta Bidena podczas ceremonii wręczenia dyplomów. "Wszystko z nim w porządku"

Joe Biden potknął się na ceremonii rozdania dyplomów

80-letniemu prezydentowi USA już wcześniej zdarzało się przewrócić przed kamerami, np. na schodach podczas wsiadania do Air Force One. Krytycy wykorzystują ten argument i twierdzą, że ze względu na swój wiek Biden nie jest w pełni sprawny i nie powinien być głową państwa. Jednak - jak przypomina CNN - lekarz Bidena podkreśla, że jest on w pełni zdolny do pełnienia urzędu. Podczas wczorajszej ceremonii, jeszcze przed upadkiem, prezydent USA żartował nawet na temat swojego wieku. - Gdy 300 lat temu kończyłem szkołę średnią, złożyłem podanie do Akademii Marynarki Wojennej - mówił.