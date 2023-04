Biden: planuję ubiegać się o reelekcję

czytaj dalej

Wtorek jest 412. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Co najmniej 5 tysięcy specjalistów potrzebnych jest Ukrainie do rozminowania kraju. Całkowite oczyszczenie terytorium z niebezpiecznych ładunków może zająć nawet 30 lat - ocenił ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow. Przypomniał, że oczyścić z min trzeba będzie wody Morza Czarnego i Morza Azowskiego, tak by żegluga tam była bezpieczna. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.