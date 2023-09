Biden ogłosił nowy pakiet broni dla Ukrainy, w tym baterię systemu obrony powietrznej Hawk

Joe Biden ogłosił podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wartości 325 milionów dolarów, w tym dodatkową baterię systemu obrony powietrznej Hawk. Prezydent USA zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu do Ukrainy trafią pierwsze czołgi Abrams.

Jak powiedział Joe Biden , nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy jest skupiony m.in. na tym, by przygotować Ukrainę na wznowienie rosyjskiej kampanii bombardowań obiektów energetycznych i infrastruktury krytycznej przed nadchodzącą zimą.

Pakiet zawiera drugą baterię systemów obrony powietrznej Hawk, a także "stabilne dostawy amunicji dla Hawk i innych systemów obrony powietrznej". Z listy opublikowanej przez Pentagon wynika, że w transzy znalazły się też rakiety AIM-9 do wyrzutni NASAMS, mobilne systemy obrony powietrznej Avenger oraz karabiny maszynowe do zestrzeliwania dronów.

- To ochroni Ukrainę i ukraińskie zboże, silosy, szpitale, szkoły i elektrownie - zapowiedział Biden po spotkaniu w cztery oczy z Zełenskim i przed rozpoczęciem spotkania w rozszerzonym składzie m.in. z szefami dyplomacji i obrony.

W pakiecie znalazły się też dodatkowe zapasy amunicji artyleryjskiej, kasetowej i do systemów HIMARS. Prezydent USA zapowiedział też, że już w przyszłym tygodniu na Ukrainę trafią czołgi Abrams, które USA obiecały minionej zimy. Oznajmił też, że USA są gotowe wspierać Ukrainę i jej wojsko w długiej perspektywie, tak by nie dopuścić do przyszłych agresji.