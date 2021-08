Przemówienie prezydenta USA Joe Bidena

Prezydent USA Joe Biden przerwał urlop, by zabrać głos w sprawie sytuacji w Afganistanie. Tak relacjonowaliśmy przemówienie w portalu tvn24.pl

Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał w poniedziałek ze swoimi odpowiednikami w Rosji i Chinach - Siergiejem Ławrowem i Wangiem Yi - o sytuacji w Afganistanie - poinformował Departament Stanu. Tematem telefonicznej rozmowy Blinkena z Ławrowem było bezpieczeństwo w Afganistanie, szef amerykańskiej dyplomacji przekazał także swojemu rosyjskiemu odpowiednikowi informacje dotyczące prowadzonej przez USA ewakuacji z lotniska w Kabulu - przekazała strona amerykańska. "Szefowie dyplomacji zgodzili się, by kontynuować konsultacje z reprezentantami China, Pakistanu, innych zaangażowanych państw i ONZ, by stworzyć grunt pod wewnątrzafgański dialog w nowych warunkach" - zakomunikowało z kolei rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych. Obaj ministrowie odbyli także osobne rozmowy z ministrem spraw zagranicznych Chin Wangiem Li, które również dotyczyły sytuacji w Afganistanie.

Biden: weszliśmy do Afganistanu ponad 20 lat temu z jasnymi celami

Biden: prowadzimy efektywne misje antyterrorystyczne przeciwko grupom w szeregu krajów, gdzie nie mamy stałej obecności wojskowej, jeśli będzie to konieczne będziemy to robić także w Afganistanie

Biden: wszystko to upadło o wiele szybciej, niż się spodziewaliśmy

Biden: daliśmy im każdą możliwość określenia własnej przyszłości, ale nie mogliśmy im dać gotowości do walki o tę przyszłość

Biden: wierzę głęboko, że było to niesłuszne, gdybyśmy kazali walczyć Amerykanom walczyć o Afganistan tam, gdzie nie chciały robić tego siły Afganistanu

Biden: to były błędy, na których powtarzanie nas nie stać, bo mamy interesy gdzie indziej na świecie, których nie możemy ignorować

Biden: naszych ludzi i sojuszników chcemy przenieść w bezpieczne miejsce tak szybko, jak to tylko możliwe, zakończymy najdłuższą wojnę Ameryki po ponad 20 latach rozlewu krwi

Biden: jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki i na tym się to kończy

Biden: jestem zasmucony faktem, z którym mamy do czynienia, ale nie żałuję mojej decyzji, aby zakończyć misję w Afganistanie

Biden: wiem, że moja decyzja może być krytykowana, ale wolę przyjąć całą tę krytykę, niż przekazać brzemię tej decyzji kolejnemu prezydentowi USA, to jest słuszna decyzja

Afgańscy talibowie w niedzielę wkroczyli do Kabulu . Wykorzystując wycofanie się międzynarodowych sił wojskowych pod dowództwem USA, przejęli kontrolę nad krajem. Dotychczasowy, popierany przez Stany Zjednoczone rząd upadł, a prezydent kraju Aszraf Ghani uciekł za granicę. Z zabezpieczanego przez wojska USA lotniska w Kabulu trwa ewakuacja obywateli państw zachodnich i ich afgańskich współpracowników.

Kolejni żołnierze mają wylądować w Kabulu

Biden wraca z wakacji w Camp David

Prezydent Joe Biden od czwartku przebywał poza Waszyngtonem na urlopie. Pierwotnie planował pozostać w Camp David co najmniej do środy, ale przerwał urlop, aby odnieść się do sytuacji w Afganistanie.